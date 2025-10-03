Павел Дуров объявил о запуске ИИ-лаборатории Telegram в Казахстане

Проект реализуется совместно с Министерством искусственного интеллекта Казахстана и местным суперкомпьютерным кластером.

По словам Дурова, лаборатория сосредоточится на создании технологий, объединяющих блокчейн и искусственный интеллект.

Новая система должна обеспечить децентрализованный и приватный доступ к функциям ИИ. Разработка ведётся командой Telegram уже несколько месяцев.

Предприниматель отметил, что доволен результатами сотрудничества с Казахстаном, где мессенджер год назад открыл первое региональное представительство.

Кроме того, Дуров посетил частную школу IQanat, которую он поддерживает как попечитель. В 2024 году он выделил $350 000 на образование сельских учеников.

По его словам, благоприятные налоговые и бизнес-условия делают Казахстан привлекательным для международных IT-компаний и стартапов.