Павел Дуров открыл доступ к криптовалюте Telegram для избранных

Вообще, это первый случай, когда разработчики TON официально подтверждают, что все идет по плану и они успевают с релизом в обозначенный заранее срок. С другой стороны, оно понятно — в случае, если бы разработчики опоздали с релизом, то им пришлось бы вернуть инвесторам порядка 1,7 млрд долларов. Помимо всего прочего, в письме для инвесторов говорится о том, как они могут получить свою криптовалюту. Так, для этого им необходимо создать специальный криптокошелек, причем сделать это надо не позднее 16 октября.

О том, сколько же будет стоить TON после официального релиза, в письме никакой информации нет. Но если верить подсчетам экспертов, на старте продаж цена за криптовалюту может находиться в пределах 2,5-3 долларов за Gram.