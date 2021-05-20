Павел Дуров назвал рабами владельцев смартфонов Apple и озвучил главные минусы iPhone

Так, из-за поддержки дисплеями iPhone лишь 60 Гц, Дурова «отбрасывает в Средневековье» во время тестирования приложения его мессенджера. Об этом миллиардер написал в своём Telegram-канале.

Также заметным минусом смартфонов бренда является жёсткая монополия компании-производителя. Например, приложения для телефона можно скачать исключительно из App Store. А в качестве бэкап-приложения по умолчанию может выступать лишь iCloud. Последние два пункта Дуров назвал причиной, по которой владельцы iPhone — рабы Apple.

Отметим, что это не первый выпад российского бизнесмена в сторону яблочной корпорации. Ранее он неоднократно критиковал монопольное положение компании.