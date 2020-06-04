Павел Дуров прокомментировал предложение российских депутатов разблокировать Telegram

”Блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла под эгидой борьбы с терроризмом. Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру”, — написал Дуров.

Помимо этого он также неоднократно отметил, что поддерживает инициативу российских чиновников и считает, что в случае разблокировки Telegram в России, это ”положительно скажется на инновационном развитии и национальной безопасности страны”.

Напомним, что блокировка мессенджера на территории России произошла еще в апреле 2018 года. Тогда поводом для подобного решения послужил отказ Дурова и команды предоставить российским спецслужбам ключи шифрования Telegram.