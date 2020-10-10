Павел Дуров раскрыл секреты продления молодости

Причем Дуров отметил, что пообщался на тему продления молодости с несколькими людьми, преуспевающими в этом деле, в том числе и с Джаредом Лето, которому, к слову, 48 лет. Так, первым советом, который дал Дуров пользователям для того, чтобы выглядеть моложе, стал отказ от алкоголя, поскольку он делает людей менее здоровыми и старше внешне.

Также Дуров обратил внимание на важность сна. Причем, недостаток сна в течение недели, по словам Дурова, нельзя восполнить чрезмерным сном в выходные дни. Еще одним из советов для сохранения молодости был назван отказ от переедания.