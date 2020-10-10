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Павел Дуров раскрыл секреты продления молодости

Сегодня ему исполнилось 36 лет
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров поделился с подписчиками секретами продления молодости. Он описал несколько правил, которых придерживается для того, чтобы в 36 лет выглядеть моложе.

Причем Дуров отметил, что пообщался на тему продления молодости с несколькими людьми, преуспевающими в этом деле, в том числе и с Джаредом Лето, которому, к слову, 48 лет. Так, первым советом, который дал Дуров пользователям для того, чтобы выглядеть моложе, стал отказ от алкоголя, поскольку он делает людей менее здоровыми и старше внешне.

Также Дуров обратил внимание на важность сна. Причем, недостаток сна в течение недели, по словам Дурова, нельзя восполнить чрезмерным сном в выходные дни. Еще одним из советов для сохранения молодости был назван отказ от переедания.

Избыточный вес заставляет людей выглядеть старше и связан с десятками болезней. Обычно я ем два раза в день в течение 6-часового окна или один раз в день, не перекусывая. Есть 3+ раза в день - это просто (плохая) привычка.
Павел Дуров
Основатель Telegram

Кроме того, Дуров посоветовал уделять время физической активности, не подвергаться стрессу, отказаться от мяса и даже жить в одиночестве. Примечательно, что сам основатель Telegram придерживается вышеперечисленных правил более 10 лет. Самым сложным для Дурова оказалось следовать правилу “больше спать”.