Павел Дуров выступил с критикой Apple и Google за высокие сборы в магазинах приложений

”Apple и Google взимают безумный 30%-ный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат - пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет”, — говорится в посте Дурова.

В качестве одного из вариантов, как можно решить данную проблему, основатель Telegram назвал установку приложений напрямую с сайта разработчиков либо через альтернативные магазины приложений.

Стоит отметить, что претензии к владельцам крупнейших магазинов приложений для смартфонов имеются и у Еврокомиссии — буквально недавно пресс-служба ведомства сообщила о том, что была начата сразу два расследования в отношении Apple по антимонопольным вопросам.