Наука и технологии
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Пчёлы научились открывать пластиковые бутылки без посторонней помощи
Они эволюционируют слишком быстро
В сети набирает популярность очень интересное видео. На нём показаны две пчелы, которые без посторонней помощи открывают пластиковую бутылку с газировкой.
Девушка, опубликовавшая ролик, рассказала, что во время своего обеденного перерыва, она пила газировку. В итоге когда она поставила закрытую бутылку рядом с собой, то через какое-то время прилетели два насекомых, сообщает Популярная Механика.
Они попытались добраться до сладкой воды, расположившись по разные стороны пробки и начав самостоятельно откручивать крышку. И у них это получилось!
Напомним, что несколько лет назад учёные провели исследование, связанное с влиянием сладкого на пчёл. Оказалось, что подобный вид пищи, даже в небольших дозах, доводит их до состояния, схожего с состоянием оптимизма у человека.