Пчёлы научились открывать пластиковые бутылки без посторонней помощи

Девушка, опубликовавшая ролик, рассказала, что во время своего обеденного перерыва, она пила газировку. В итоге когда она поставила закрытую бутылку рядом с собой, то через какое-то время прилетели два насекомых, сообщает Популярная Механика.

Они попытались добраться до сладкой воды, расположившись по разные стороны пробки и начав самостоятельно откручивать крышку. И у них это получилось!

Напомним, что несколько лет назад учёные провели исследование, связанное с влиянием сладкого на пчёл. Оказалось, что подобный вид пищи, даже в небольших дозах, доводит их до состояния, схожего с состоянием оптимизма у человека.