Пчёлы тоже практикуют социальную дистанцию для борьбы с болезнями

Специалисты долгое время наблюдали за колонией медоносных пчёл, чтобы выяснить, вызывает ли изменения в социальной организации внутри колонии, присутствие клеща Варроа. И уменьшается ли благодаря таким изменениям распространение паразита в улье.

Клещ Варроа — один из главных врагов пчёл. Это вид паразитических клещей, использующих в качестве хозяев медоносных пчёл и их расплод, вызывая варроатоз — дефекты конечностей и крыльев.

Отмечается, что колонии медоносных пчёл состоят из двух основных отсеков: внешний — занят фуражирами, доставляющими в улей нектар, а внутренний отсек населён кормилицами, маточниками и расплодом. Такое принудительное разделение внутри колонии приводит к меньшему взаимодействию между двумя отсеками и позволяет защитить наиболее ценных особей: маток, молодых пчёл и расплод от внешней среды и, таким образом, от проникновения болезней.

Сравнивая колонии, заражённые и не заражённые клещом Варроа, исследователи обнаружили, что один из видов поведения, т.н. кормовые танцы, которые могут увеличить передачу клеща, реже встречались в центральных частях улья, если они были заражены. Было также обнаружено, что поведение, связанное с грумингом — гигиеническим очищением пчёл друг друга, стало более концентрированным в центральной части улья. Исследователи говорят, что в целом, в ответ на заражение, фуражиры перемещаются к периферии гнезда, а молодые пчёлы-кормилицы и пчелы-грумеры — к центру, чтобы увеличить расстояние между двумя группами.

По словам Микелины Пускедду, ведущего автора исследования, увеличение социальной дистанции между двумя группами пчёл в одной и той же заражённой паразитами колонии представляет собой новый и удивительный аспект того, как медоносные пчёлы эволюционировали для борьбы с патогенами и паразитами.

«Колонии медоносных пчёл представляют собой идеальную модель для изучения социального дистанцирования и для полного понимания ценности и эффективности этого поведения», — резюмировала специалист.