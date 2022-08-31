Печкину такое даже не снилось: «Почта России» пересаживает почтальонов на электровелосипеды

Сообщается, что за поставку нового транспорта будут отвечать две отечественные компании — Konyok и Eсoget. При этом в рамках данного проекта «Почта России» планирует оценить рентабельность и эффективность перехода логистики на новый уровень доставки.

Одними из главных плюсов перехода на электротранспорт называют снижение физической нагрузки на почтальонов, а также повышение скорость доставки. Таким образом, можно будет качественно оптимизировать так называемую «последнюю милю».

Известно, что пилотный проект стартует в Москве, Вязьме и в поселке Семлево Вяземского района. При этом некоторое время назад в компании также заявили о планах заменить автопарка на электромобили.