Наука и технологии
Опубликовано 02 декабря 2025, 12:45
1 мин.

Пекин и не только: названы города с самым большим количеством камер видеонаблюдения

Эта система активно внедряется в мегаполисах
По всему миру в городах устанавливают всё больше камер видеонаблюдения. Некоторые большие города могут похвастаться огромным количеством таким камер на человека.
Пекин и не только: названы города с самым большим количеством камер видеонаблюдения
© Ferra.ru

Лидером по числу камер на душу населения стал Пекин (Китай). Китайский мегаполис имеет 439,07 камер на 1000 человек. Всего в нём установлено более 9,5 миллиона камер.

Далее идёт Хайдарабад (Индия) с 83,32 камерами на 1000 человек. Всего здесь действует около 900 тысяч камер видеонаблюдения.

На третьем месте находится Индор (Индия), где на 1000 жителей приходится 60,57 камеры.

Пекин и не только: названы города с самым большим количеством камер видеонаблюдения
© Ferra.ru

В столице Индии Дели - 19,96 камеры на 1000 человек. Всего в этом городе установлено 449 934 камеры. Это делает его одним из главных центров видеонаблюдения в стране.

Сингапур имеет 17,94 камеры на 1000 человек, а Москва - 16,88 камеры на то же количество жителей.

Столица Ирака Багдад оснащена 15,56 камерами на 1000 человек и занимает седьмую строчку в рейтинге.

На восьмом месте находится Сеул (14,47 камер на 1000 человек), на девятом - Санкт-Петербург (13,49 камеры на 1000 человек), на десятом - Лондон (13,21 камеры на 1 000 человек).