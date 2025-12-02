Пекин и не только: названы города с самым большим количеством камер видеонаблюдения

Пекин и не только: названы города с самым большим количеством камер видеонаблюденияЭта система активно внедряется в мегаполисах
Лидером по числу камер на душу населения стал Пекин (Китай). Китайский мегаполис имеет 439,07 камер на 1000 человек. Всего в нём установлено более 9,5 миллиона камер.
Далее идёт Хайдарабад (Индия) с 83,32 камерами на 1000 человек. Всего здесь действует около 900 тысяч камер видеонаблюдения.
На третьем месте находится Индор (Индия), где на 1000 жителей приходится 60,57 камеры.
В столице Индии Дели - 19,96 камеры на 1000 человек. Всего в этом городе установлено 449 934 камеры. Это делает его одним из главных центров видеонаблюдения в стране.
Сингапур имеет 17,94 камеры на 1000 человек, а Москва - 16,88 камеры на то же количество жителей.
Столица Ирака Багдад оснащена 15,56 камерами на 1000 человек и занимает седьмую строчку в рейтинге.
На восьмом месте находится Сеул (14,47 камер на 1000 человек), на девятом - Санкт-Петербург (13,49 камеры на 1000 человек), на десятом - Лондон (13,21 камеры на 1 000 человек).