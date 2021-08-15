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Пение народных песен назвали способом восстановления после COVID-19

Важно также правильно питаться, наладить режим сна и двигаться
В Роспотребнадзоре перечислили способы восстановления организма после перенесенного коронавируса. Помимо стандартных рекомендаций, вроде налаживания рациона и режима сна, в этот список вошло и пение народных песен.
Пение народных песен назвали способом восстановления после COVID-19

Так, по словам руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, благодаря пению протяжных народных песен восстанавливаются легкие. Причем важно соблюдать некоторые правила: петь на выдохе, в комфортной тональности и негромко.

Важно также после перенесенного коронавируса наладить режим сна и бодрствования, заняться питанием и иметь физическую активность.

Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов”, — поделился эксперт.