Пение народных песен назвали способом восстановления после COVID-19

Так, по словам руководителя отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, благодаря пению протяжных народных песен восстанавливаются легкие. Причем важно соблюдать некоторые правила: петь на выдохе, в комфортной тональности и негромко.

Важно также после перенесенного коронавируса наладить режим сна и бодрствования, заняться питанием и иметь физическую активность.

“Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов”, — поделился эксперт.