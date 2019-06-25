Пенсионерке грозит семь лет колонии за комментарий во Вконтакте

Против пенсионерки в Челябинске возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщило издание Znak.com.

Женщина 59 лет оставила в социальной сети ВКонтакте комментарий в поддержку радикала Михаила Жлобицкого, который устроил самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. В результате взрыва сам Жлобицкий погиб и ещё три человека были ранены.

Как уточнило информационное агентство Ura.ru, никаких мер пресечения к пенсионерке не применялось, она сама признала вину и раскаялась. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание теракта, совершённое с использованием сети интернет») предполагает наказание вплоть до семи лет колонии.