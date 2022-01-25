Пенсионеры начали пользоваться соцсетями чаще, чем молодёжь

Оказалось, что использование смартфонов и социальных сетей значительно выросло среди пожилых людей. Особенно явной стала тенденция к росту пользователей соцсетей среди людей от 65 лет.

При этом среди респондентов от 18 лет использование смартфонов выросло не сильно — показатели и так были высокими: 94% 18-29-летних сообщили о наличии у них смартфона ещё в 2018 году. Но в 2021 году этот показатель всё же вырос и составил 96%. Этот рост заметно увеличивается в каждой последующей возрастной группе, причём наибольший прирост составил 15% для людей в возрасте 65 лет и старше.

Также исследование показало снижение пользователей соцсетей в возрастной категории 18-29 лет. На 6% снизилось число активных пользователей из молодой аудитории «социалок» в 2021 году с момента достижения максимума в 90% в 2015 году.