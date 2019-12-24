Пенсионеры стали самыми активными пользователями смартфонов в России в 2019 году

Также выяснилось, что молодое поколения отстало от рожденных в 1944–1963 годов по динамике потребления. Так, их эксплуатация data-услуг за аналогичный период выросла на 91%. Что касается лидеров по объему загруженного интернет-трафика в уходящем году, то ими, как и прежде, остаются дети и подростки, рождённые после 2003 года. На одного такого клиента пришлось порядка 270 Гб, тогда как второе место по среднему числу скачанных гигабайтов в 2019 году досталось людям, рожденным в 1985–2002 годах, которые потребляют порядка 137 Гб трафика на одного человека.