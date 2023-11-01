Пентагон анонсировал создание новой ядерной гравитационной бомбы

Новая бомба будет иметь такую же мощность, как и предшественник, оцениваемую в 360 килотонн, что примерно в 24 раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

B61-13 будет так называемой гравитационной бомбой, что означает, что она достигает своей цели под действием силы тяжести, а не на ракете. Бомбардировщик пролетает над целью и сбрасывает бомбу.

По словам Пентагона, новая бомба не изменит общее количество ядерного оружия в арсенале США.

B61-13 станет 13-й модификацией гравитационной бомбы B61. Она обладает современными системами безопасности и управления, а также улучшенным хвостовым обтекателем для более точного попадания в цель.

Это оружие призвано предоставить президенту страны дополнительные варианты действий в случае ядерной войны, укрепляя сдерживание противников и уверенность союзников.

Стоит отметить, что эта инициатива вызвала критику со стороны экспертов и общественных организаций, которые призывают к отмене программы и других планов по модернизации ядерного арсенала, а также к соблюдению обязательств по ядерному разоружению.