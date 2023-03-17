Пентагон допустил возможность посещение Солнечной системы инопланетянами

В военном ведомство сравнивают потенциальные инопланетные разработки с аналогами NASA, которые уже сейчас используются для проведения миссий на других планетах.

Авторами доклада выступили Шон Киркпатрик, директор Вседоменного управления по разрешению аномалий Пентагона, и Абрахам Лоеб, председатель кафедры астрономии Гарвардского университета. Документ они посвятили физическим ограничениям неопознанных воздушных явлений.

В самом докладе говорится, что «семена одуванчика» искусственных межзвездных объектов потенциально могут отделяться от родительского аппарата во время его близкого пролёта к Земле. Приводиться же в движение они могут приливными гравитационными силами Солнца.

Эти крошечные зонды могут достичь нашей или других планет для исследования, как это сделал межзвездный объект Oumuamua в 2017 году.