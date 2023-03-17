Пентагон допустил возможность посещение Солнечной системы инопланетянами

Пентагон допустил возможность посещение Солнечной системы инопланетянамиИ даже объяснил, как их космические аппараты могли достичь Земли
Пентагон опубликовал проект доклада, в котором говорится, что инопланетяне могут посещать нашу Солнечную систему и выпускать небольшие зонды.
Фото: Smithsonianmag Magazine
В военном ведомство сравнивают потенциальные инопланетные разработки с аналогами NASA, которые уже сейчас используются для проведения миссий на других планетах.
Авторами доклада выступили Шон Киркпатрик, директор Вседоменного управления по разрешению аномалий Пентагона, и Абрахам Лоеб, председатель кафедры астрономии Гарвардского университета. Документ они посвятили физическим ограничениям неопознанных воздушных явлений.
В самом докладе говорится, что «семена одуванчика» искусственных межзвездных объектов потенциально могут отделяться от родительского аппарата во время его близкого пролёта к Земле. Приводиться же в движение они могут приливными гравитационными силами Солнца.
Эти крошечные зонды могут достичь нашей или других планет для исследования, как это сделал межзвездный объект Oumuamua в 2017 году.