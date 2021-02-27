Наука и технологии
Сегодня в 10:01
Пентагон использовал два истребителя F-15 при атаке Сирии
А также семь высокоточных боевых припаса
В сети появилось заявление, в котором помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби рассказал о применении Минобороны двух истребителей F-15 во время атаки Сирии.
При этом самолёты были вооружены семью высокоточными боеприпасами, которые сумели уничтожить девять объектов и частично разрушить два объекта, пишет ТАСС. Речь идёт об авиаударах, нанесённых по территории Сирии в ночь на 26 февраля.
Сообщается, что приказ на проведение операции отдал действующий президент США Джо Байден. При этом в результате удара погибло как минимум 17 человек.
Напомним, что российская сторона выступила с осуждением авиаудара. Дипломаты призвали США уважать сирийский суверенитет. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки.