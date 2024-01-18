Пентагон купит у оборонных компаний 54 спутника для отслеживания ракет

Каждый подрядчик в рамках контракта должен произвести по 18 спутников, которые будут размещены на высоте 1900 метров над Землёй для слежки за пусками ракет разных типов потенциальными противниками США. При этом 6 аппаратов получат специальные датчики для передачи данных высокоточным системам противоракетной обороны Штатов.

Всего на работы Пентагон выделил $2,5 млрд. Lockheed Martin и L3Harris получат от ведомства по $890 млн, Sierra Space — $740 млн.