Пентагон купит у оборонных компаний 54 спутника для отслеживания ракет

Опубликовано 18 января 2024, 19:39
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Пентагон купит у оборонных компаний 54 спутника для отслеживания ракетНа $2,5 млрд
Пентагон начал подготовку к развёртыванию комической программы отслеживания ракет. Для этого Минобороны США закупит 54 космических спутника у трёх оборонных компаний: Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space.
Каждый подрядчик в рамках контракта должен произвести по 18 спутников, которые будут размещены на высоте 1900 метров над Землёй для слежки за пусками ракет разных типов потенциальными противниками США. При этом 6 аппаратов получат специальные датчики для передачи данных высокоточным системам противоракетной обороны Штатов.
Всего на работы Пентагон выделил $2,5 млрд. Lockheed Martin и L3Harris получат от ведомства по $890 млн, Sierra Space — $740 млн.
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