Пентагон может стать защитой баз NASA на Луне

Издание The Wall Street Journal пишет, что защита Пентагона будет покрывать также и коммерческие операции по добыче на Луне полезных ископаемых и воды. Что интересно, несмотря на засекреченность многих проектов, источники указывают, что NASA и военное ведомство намерены совместными усилиями исследовать регион вокруг Луны, а также вопросы продления сроков службы спутников.

По словам издания, одной из причин объединения усилий стала нарастающая потенциальная угроза со стороны России и Китая. По мнению американских ведомств, именно эти две страны нацелены на то, чтобы бросить вызов американским космическим интересам.