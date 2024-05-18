Пентагон намерен использовать приложения Microsoft во всех аспектах деятельности

На данный момент речь идёт об усилении совместной работы в сфере киберзащиты инфраструктуры Минобороны США с помощью обновления лицензий ПО до Microsoft E5. И сделать это планируется к 3 июня.

Это предполагает и техническое переоснащение Пентагона, но тут ведомство может столкнуться с недовольством других игроков рынка. Это лакомый кусок, и множество компаний, специализирующихся на разработке ПО и оборудования для киберзащиты, хотят получить контракты с Минобороны

К тому же опрошенные эксперты критически оценивают перспективы более тесного сотрудничества Пентагона с Microsoft, поскольку оно приведёт не к улучшению ситуации, а к ещё большим утечкам внутренних данных, от которых Минобороны хочет защититься.

В любом случае сначала пройдут слушания в Конгрессе, и Microsoft должна будет убедить законодателей в необходимости для Пентагона своих подходов к обеспечению кибербезопасности. Если Конгресс даст разрешение на публикации специальной памятки по Минобороны «как есть», у подразделений ведомства будет время до июня 2025 года, чтобы завершить переход и установить эти новые инструменты.