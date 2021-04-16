Наука и технологии
Сегодня в 10:44
Пентагон объяснил, почему американские эсминцы «передумали» плыть на Чёрное море
Оказалось, сделано это было из лучших побуждений
В сети появилось официальное объяснение Минобороны США относительно того, почему американские эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» «передумали» плыть на Чёрное море через Босфор.
Причиной тому, как оказалось, стало нежелание ухудшать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, пишет Politico, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом один из инсайдеров отметил, что смена пути следования — не такое уж и редкое явление. Очень часто это происходит «в связи с техническим обслуживанием или изменением оперативных планов».
В этот же раз такой причиной оказалось именно что желание не провоцировать Россию в сложное время.
Отметим, что ранее появлялась информация о том, что смена курса эсминцев состоялась после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.