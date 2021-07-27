Пентагон официально отказался от закупки китайских дронов

Об этом пишет издание Theverge, ссылаясь на пресс-службу Пентагона. Отмечается, что на службе у МВД США состоят более 500 беспилотников от DJI, но с января 2020 их использование приостановлено из-за того, что компанию стали подозревать в работе на китайское правительство.

Именно на это был сделан акцент в опровержении Пентагона: все торговые отношения с компанией DJI разорваны из-за подозрений в угрозе национальной безопасности США.