Пентагон официально отказался от закупки китайских дронов

Наука и технологии
Сегодня в 00:58
Пентагон официально отказался от закупки китайских дроновС точки зрения властей, производитель несёт угрозу национальной безопасности США
Министерство обороны США опубликовало опровержение о закупке дронов китайской компании DJI. Таким образом США прокомментировали слухи о сотрудничестве со знаменитым китайским вендором в выпуске беспилотной военной техники
Об этом пишет издание Theverge, ссылаясь на пресс-службу Пентагона. Отмечается, что на службе у МВД США состоят более 500 беспилотников от DJI, но с января 2020 их использование приостановлено из-за того, что компанию стали подозревать в работе на китайское правительство.
Именно на это был сделан акцент в опровержении Пентагона: все торговые отношения с компанией DJI разорваны из-за подозрений в угрозе национальной безопасности США.