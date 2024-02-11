Пентагон отказался от разработки пилотируемого «вертолёта будущего»

Как сообщил начальник штаба Армии США Рэнди Джордж, на программу «вертолёта будущего» уже потрачено порядка $2 млрд, а ан следующие 5 лет ведомство запросило ещё $5 морд.

Однако оценка последних боевых действий, развернувшихся на Украине показала, что «воздушная разведка коренным образом изменилась». В связи с этим Пентагон откажется от пилотируемых воздушных разведчиков и сосредоточится на работе над беспилотными вертолётами.

«Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более повсеместными, более дальнобойными и более недорогими, чем когда-либо прежде», — отметил Джордж.