Пентагон отменил испытание новейшего гиперзвукового оружия

Пентагон отменил испытание новейшего гиперзвукового оружияИ это очень странно
Внезапная отмена испытаний гиперзвукового ракетного комплекса LRHW вызвала волну вопросов и спекуляций.
Пентагон планировал провести тесты на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, но после предполётной проверки решил отказаться от этого шага. Причины отмены не раскрываются, что добавляет интриги к ситуации.
Данный двухступенчатый ракетный комплекс предназначен для поражения целей на расстоянии до 2300 км и является частью амбициозных планов США в области гиперзвуковых технологий.
Сроки достижения начальной боевой готовности оружия, запланированные на 30 сентября, теперь под вопросом.
В августе США уже проводили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Также в октябре прошлого года Пентагон демонстрировал видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты для Военно-морских сил и армии США.