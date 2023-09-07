Пентагон отменил испытание новейшего гиперзвукового оружия

Пентагон планировал провести тесты на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, но после предполётной проверки решил отказаться от этого шага. Причины отмены не раскрываются, что добавляет интриги к ситуации.

Данный двухступенчатый ракетный комплекс предназначен для поражения целей на расстоянии до 2300 км и является частью амбициозных планов США в области гиперзвуковых технологий.

Сроки достижения начальной боевой готовности оружия, запланированные на 30 сентября, теперь под вопросом.

В августе США уже проводили испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Также в октябре прошлого года Пентагон демонстрировал видео испытаний компонентов гиперзвуковой ракеты для Военно-морских сил и армии США.