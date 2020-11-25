Пентагон озвучил причины падения американского истребителя в Северное море

Перехват полностью увлек пилота, и в критический момент он не смог выполнить визуального определения своего положения, столкнувшись ещё и с плохими метеоусловиями. Из-за значительной облачности над Северным морем офицер Аллен не смог определить, где находится горизонт и не почувствовал того, что самолет начинает резко уходить вниз.