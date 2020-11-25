Наука и технологии
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Пентагон озвучил причины падения американского истребителя в Северное море
Проблема была найдена в поведении пилота
Как стало известно, Пентагоном был опубликован свежий доклад, в котором военное ведомство озвучило причины падения американского истребителя F-15C в Северном море. Инцидент, напомним, произошел еще 15 июня 2020 года.
Основной причиной, повлекшей непредвиденный финал полета, оказалась ошибка, совершенная пилотом, сообщает The Hill. По мнению специалистов, расследовавших инцидент, 27-летний старший лейтенант ВВС США Кеннет Аллен, находившийся в кабине пилота, был полностью сконцентрировано на перехвате самолета условного противника, что и привело к крушению.
Перехват полностью увлек пилота, и в критический момент он не смог выполнить визуального определения своего положения, столкнувшись ещё и с плохими метеоусловиями. Из-за значительной облачности над Северным морем офицер Аллен не смог определить, где находится горизонт и не почувствовал того, что самолет начинает резко уходить вниз.