Пентагон получил новый миниатюрный лазер для сбития беспилотников — он помещается на автомобиль

Пентагон получил новый миниатюрный лазер для сбития беспилотников — он помещается на автомобильКрайне портативное решение
Компания Raytheon Technologies отчиталась о поставках ещё одной лазерной установки ВВС США.
Речь идёт о боевом лазере H4, мощностью 10 кВт. Устройство является полностью автономным и может быть установлен на автомобиль.
Это уже восьмая такая установка, находящаяся в распоряжении Пентагона. Главное предназначение данного лазера — перехват беспилотных летательных аппаратов противника.
Высокомобильную установку H4 можно разместить внутри кузова внедорожника, на палубе корабля или на стационарных объектах, таких как здания и сооружения. Один из предлагаемых вариантов установки H4 — лёгкий багги Polaris MRZR.
Разработкой боевого лазера занимается подразделение Raytheon Intelligence & Space. В состав системы входят не только лазерный модуль, но и датчики дальнего действия EO/IR, терморегуляторы, система электропитания, а также программное обеспечение для управления и наведения.
Физическое управление установкой осуществляется с помощью ноутбука и контроллера.