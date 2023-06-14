Пентагон получил новый миниатюрный лазер для сбития беспилотников — он помещается на автомобиль

Речь идёт о боевом лазере H4, мощностью 10 кВт. Устройство является полностью автономным и может быть установлен на автомобиль.

Это уже восьмая такая установка, находящаяся в распоряжении Пентагона. Главное предназначение данного лазера — перехват беспилотных летательных аппаратов противника.

Высокомобильную установку H4 можно разместить внутри кузова внедорожника, на палубе корабля или на стационарных объектах, таких как здания и сооружения. Один из предлагаемых вариантов установки H4 — лёгкий багги Polaris MRZR.