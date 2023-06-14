Наука и технологии
08:54, 14 июня 2023
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Пентагон получил новый миниатюрный лазер для сбития беспилотников — он помещается на автомобиль

Крайне портативное решение

Компания Raytheon Technologies отчиталась о поставках ещё одной лазерной установки ВВС США.

Речь идёт о боевом лазере H4, мощностью 10 кВт. Устройство является полностью автономным и может быть установлен на автомобиль.

Это уже восьмая такая установка, находящаяся в распоряжении Пентагона. Главное предназначение данного лазера — перехват беспилотных летательных аппаратов противника.

Высокомобильную установку H4 можно разместить внутри кузова внедорожника, на палубе корабля или на стационарных объектах, таких как здания и сооружения. Один из предлагаемых вариантов установки H4 — лёгкий багги Polaris MRZR.

Пентагон получил новый миниатюрный лазер для сбития беспилотников — он помещается на автомобиль
Raytheon Technologies

Разработкой боевого лазера занимается подразделение Raytheon Intelligence & Space. В состав системы входят не только лазерный модуль, но и датчики дальнего действия EO/IR, терморегуляторы, система электропитания, а также программное обеспечение для управления и наведения.

Физическое управление установкой осуществляется с помощью ноутбука и контроллера.

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