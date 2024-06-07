Пентагон поручил космическому стартапу отслеживать иностранные спутники-шпионы

Опубликовано 07 июня 2024, 01:30
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Пентагон поручил космическому стартапу отслеживать иностранные спутники-шпионыИ якобы они вычислили траекторию полёта российского аппарата
Генеральный директор космического стартапа Slingshot Aerospace по вопросам искусственного интеллекта и информации Дилан Кинслер сообщил о доверии со стороны Пентагона в вопросах отслеживания иностранных спутников-шпионов, в том числе российских.
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По словам Кинслера, такое предложение и, по сути, поручение поступило Slingshot Aerospace от Управления перспективных исследований и разработок Минобороны США. Эта компания разрабатывает ПО для вычисления траектории любых космических аппаратов, включая спутники. Таким образом компания может отслеживать разведывательные аппараты.
Кинслер заявил, что их ПО позволило выяснить, что в 2015 году якобы российский разведывательный спутник «Луч» на 10 км приблизился к американскому шпиону Intelsat.