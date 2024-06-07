Пентагон поручил космическому стартапу отслеживать иностранные спутники-шпионы

По словам Кинслера, такое предложение и, по сути, поручение поступило Slingshot Aerospace от Управления перспективных исследований и разработок Минобороны США. Эта компания разрабатывает ПО для вычисления траектории любых космических аппаратов, включая спутники. Таким образом компания может отслеживать разведывательные аппараты.

Кинслер заявил, что их ПО позволило выяснить, что в 2015 году якобы российский разведывательный спутник «Луч» на 10 км приблизился к американскому шпиону Intelsat.