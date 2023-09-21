Пентагон признался, что больше не лидирует в сфере военных технологий

По словам Карлин, следует упростить правила международной торговли оружием International Traffic in Arms Regulations (ITAR), которые регулируют экспорт американских военных технологий. В текущей редакции эти правила затрудняют обмен разработками с военными партнёрами и союзниками Вашингтона.

«Они были разработаны для времён, когда Соединённые Штаты обладали превосходством в сфере военных технологий, и мы не особенно учились чему-то у других. Ситуация поменялась, эта экосистема теперь выглядит иначе. И поскольку она выглядит иначе, мы будем многому учиться, равно как и многим делиться с нашими союзниками и партнёрами», — заявила представитель Пентагона.