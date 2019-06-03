Пентагон продемонстрировал укладку асфальта на видео

Научно-исследовательский центр Инженерных войск США продемонстрировал на видео технологию укладки горячего асфальта, известную как HMA (Hot Mix Asphalt) для взлётно-посадочных полос и автомобильных дорог.

На военных аэродромах покрытие взлётно-посадочных полос изнашивается очень быстро, аналогично дело обстоит и с дорогами на военных базах. Чтобы быстро ремонтировать покрытие Департамент науки и технологий Министерства обороны США выбрал технологию укладки горячего асфальта.

Процесс был показан на видео. Отмечается, что это самый лучший вариант в по скорости и качеству ремонта для дорог с высоким уровнем эксплуатации.