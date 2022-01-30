Пентагон проспонсирует "космических уборщиков"

Весь этот мусор представляет серьезную опасность для спутников и других космических объектов, однако навести порядок в космосе гораздо сложнее, чем очистить трассу или улицу. И стоит учитывать, что даже такая маленькая вещь, как шуруп, в космосе действует как пуля и может причинить огромный ущерб. Так, в прошлом году подобный мусор пробил роботизированный манипулятор МКС, оставив в нем дыру размером с пулю.

Чтобы избежать этого в будущем, Пентагон запустило программу под названием Orbital Prime под эгидой Космических сил США, которая предоставит компаниям стартовый капитал для разработки технологий, необходимых для очистки космоса. На первом этапе обещается поддержка в размере 250 тыс долларов, а на втором этапе финансирования - до 1,5 млн. Финальной частью программы станет тестовая демонстрация на орбите.