Наука и технологии
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Пентагон проспонсирует "космических уборщиков"

Потратив на это более 1,5 млн долларов
Пентагон планирует очистить космос. По крайней мере, наиболее загрязненную область на низкой околоземной орбите, где тысячи обломков, отработанных ступеней ракет и “мертвых” спутников, которые бесконтрольно дрейфуют в пустоте.
Пентагон проспонсирует "космических уборщиков"

Весь этот мусор представляет серьезную опасность для спутников и других космических объектов, однако навести порядок в космосе гораздо сложнее, чем очистить трассу или улицу. И стоит учитывать, что даже такая маленькая вещь, как шуруп, в космосе действует как пуля и может причинить огромный ущерб. Так, в прошлом году подобный мусор пробил роботизированный манипулятор МКС, оставив в нем дыру размером с пулю.

Чтобы избежать этого в будущем, Пентагон запустило программу под названием Orbital Prime под эгидой Космических сил США, которая предоставит компаниям стартовый капитал для разработки технологий, необходимых для очистки космоса. На первом этапе обещается поддержка в размере 250 тыс долларов, а на втором этапе финансирования - до 1,5 млн. Финальной частью программы станет тестовая демонстрация на орбите.

Источник: The Washington Post
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