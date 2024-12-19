Пентагон проверит Илона Маска на угрозу нацбезопасности США

По данным источников, Маск не предоставлял информацию о встречах с иностранными лидерами и своих поездках, что является обязательным для владельцев допуска к секретным данным.

В этом году ВВС США отказали Маску в доступе к программам с особым уровнем секретности, сославшись на его контакты за рубежом и недостаточные объяснения по ряду вопросов.

В то же время SpaceX продолжает получать многомиллиардные контракты от Пентагона и NASA, что делает ситуацию ещё более напряжённой.

Некоторые сотрудники SpaceX выражают обеспокоенность несоблюдением руководством правил отчётности.

Внутренние жалобы на нарушения в компании приводили к увольнениям, усиливая напряжение среди работников. Вопросы к Маску также поднимали союзники США, включая Израиль, опасаясь возможной утечки данных.