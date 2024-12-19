Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 08:21
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Пентагон проверит Илона Маска на угрозу нацбезопасности США

Сотрудничество министерства с бизнесменом продолжится
Министерство обороны США инициировало проверку Илона Маска и его компании SpaceX из-за нарушений протоколов безопасности.
Пентагон проверит Илона Маска на угрозу нацбезопасности США
© Ferra

По данным источников, Маск не предоставлял информацию о встречах с иностранными лидерами и своих поездках, что является обязательным для владельцев допуска к секретным данным.

В этом году ВВС США отказали Маску в доступе к программам с особым уровнем секретности, сославшись на его контакты за рубежом и недостаточные объяснения по ряду вопросов.

В то же время SpaceX продолжает получать многомиллиардные контракты от Пентагона и NASA, что делает ситуацию ещё более напряжённой.

Некоторые сотрудники SpaceX выражают обеспокоенность несоблюдением руководством правил отчётности.

Внутренние жалобы на нарушения в компании приводили к увольнениям, усиливая напряжение среди работников. Вопросы к Маску также поднимали союзники США, включая Израиль, опасаясь возможной утечки данных.

Источник:The New York Times
Автор:Булат Кармак
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