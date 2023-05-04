Пентагон решил увеличить поставки союзникам противотанковых комплексов Javelin

Совокупно обе компании должны произвести оружие на сумму $7,2 млрд. Комплексы предназначены как для Армии США, так и союзников и «международных заказчиков».

«Армия вместе с партнёрами из промышленности стремится сократить сроки, связанные с производством и поставкой этих систем. Заключение этого контракта ещё раз подтверждает, насколько серьёзно правительство США подходит к приобретению систем и пополнению запасов боеприпасов», — заявил представитель американской армии.