Пентагон решил увеличить поставки союзникам противотанковых комплексов Javelin

Пентагон решил увеличить поставки союзникам противотанковых комплексов JavelinНа серьёзную сумму
Пресс-служба министерства обороны США со ссылкой на министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша сообщила о заключении ведомством крупного котракта с военными компаниями Lockheed Martin и Raytheon на производство противотанковых комплексов Javelin.
Совокупно обе компании должны произвести оружие на сумму $7,2 млрд. Комплексы предназначены как для Армии США, так и союзников и «международных заказчиков».
«Армия вместе с партнёрами из промышленности стремится сократить сроки, связанные с производством и поставкой этих систем. Заключение этого контракта ещё раз подтверждает, насколько серьёзно правительство США подходит к приобретению систем и пополнению запасов боеприпасов», — заявил представитель американской армии.