Пентагон: Украина не получит американские истребители F-16 в ближайшей перспективе

По словам замглавы американского военного ведомства Колина Каля, как минимум это касается передачи новейших истребителей F-16. Объясняется подобное решение тем, что Соединённые Штаты сосредоточены на поставках на Украину вооружения, которое будет уместны в сегодняшней ситуации. Истребители в этот список не входят.

Не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации <...> Мы концентрируем внимание на этих средствах, а не на том, что может быть поставлено через год, два, три года и так далее. Каолин Каль

Напомним, что ранее в США заявили о том, что Китай скопировал истребитель Су-27 и зенитно-ракетный комплекс С-300 при помощи ревёрс-инжениринга.