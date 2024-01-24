Пентагон ужесточил требования к ИИ из-за разработки «роботов-убийц»

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам развития вооружённых сил и новых возможностей Майкл Горовиц объяснил, что директива не запрещает разработку боевых систем как таковых, но необходимо регулировать правила использования военного ИИ «из-за путаницы», как ведомство планирует использовать эти смертоносные системы. Боевые роботы должны уметь принимать автономные решения на местности, что и вызывает наибольшую тревогу.

Но общественность не верит таким заверениям. «Если Пентагон говорит, что они этого не делают, то они это делают», — такое мнение главенствует в Сети.