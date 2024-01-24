Опубликовано 24 января 2024, 18:27
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Пентагон ужесточил требования к ИИ из-за разработки «роботов-убийц»Ведомство призналось в путанице в отношении использования этой технологии
Общественники в США начали бить тревогу из-за тайных разработок Пентагоном «роботов-убийц». В связи с этим Минобороны США выпустило директиву о том, что любая производимая система должна пройти согласование и ведомственное одобрение перед развёртыванием.
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Заместитель помощника министра обороны США по вопросам развития вооружённых сил и новых возможностей Майкл Горовиц объяснил, что директива не запрещает разработку боевых систем как таковых, но необходимо регулировать правила использования военного ИИ «из-за путаницы», как ведомство планирует использовать эти смертоносные системы. Боевые роботы должны уметь принимать автономные решения на местности, что и вызывает наибольшую тревогу.
Но общественность не верит таким заверениям. «Если Пентагон говорит, что они этого не делают, то они это делают», — такое мнение главенствует в Сети.
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