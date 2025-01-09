Пентагон внёс китайскую медиакорпорацию Tencent в «чёрный» список

Опубликовано 09 января 2025, 11:151 мин.
Пентагон внёс китайскую медиакорпорацию Tencent в «чёрный» списокЭто может повлиять на дела компании
Стало известно, что Министерство обороны США внесло китайскую медиакорпорацию Tencent в «чёрный» список военных компаний Китая. Однако в настоящее время нет запретов или санкций в отношении компании.
Компания планирует сотрудничать с правительством США для разрешения этой ситуации и исключения её из списка. Tencent является крупной компанией, владеющей WeChat и игровым подразделением с такими популярными играми, как PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile, Fortnite и другими. Сейчас компания активно инвестирует в различных разработчиков и игровые студии.
Включение Tencent в список военных компаний может затруднить её бизнес не только в США. Несмотря на отсутствие прямых санкций, рыночная доля Tencent сократилась после её включения в «чёрный» список. Однако Tencent не столкнётся с немедленными санкциями или запретами, и она планирует принять меры для решения этой проблемы.