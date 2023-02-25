Пентагон впервые отказался назвать количество передаваемых Украине беспилотников

На пресс-конференции, посвящённой обсуждению очередного пакета военной помощи Украине, Райдер категорически отказался назвать количество БПЛА.

На брифинге он ограничился односложным «нет», а впоследствии прокомментировал: «Я уверен, что противнику очень хотелось бы получить эту информацию». Подразумевал ли американский чиновник под «противником» Россию, не уточняется.