Пентагон впервые показал секретную ракету Hellfire в действии

На опубликованных Пентагоном кадрах видно, как эта модифицированная ракета была использована для поражения высокопоставленного военного лидера сирийской группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с *«Аль-Каидой». Удар по движущемуся автомобилю не вызвал сильного взрыва или пожара, что свидетельствует о применении «ракеты-ниндзя».

Ракета AGM-114R9X используется в течение последних восьми лет и считается эффективным инструментом для целевого уничтожения в паре с беспилотниками MQ-9 Reaper. Несмотря на то что ракета уже использовалась ранее, это первое официальное подтверждение существования и применения боеприпаса.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.