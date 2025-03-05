Пентагон впервые показал секретную ракету Hellfire в действии

Опубликовано 05 марта 2025, 05:151 мин.
Пентагон впервые показал секретную ракету Hellfire в действииРакета оснащена лезвиями
Центральное командование Вооружённых сил США (U.S. Central Command, Centcom) обнародовало секретную модификацию ракеты Hellfire, известную как AGM-114R9X и «ракета-ниндзя». Эта ракета оснащена выдвижными лезвиями вместо традиционной боеголовки для уменьшения побочного ущерба.
© U.S. Central Command / X
На опубликованных Пентагоном кадрах видно, как эта модифицированная ракета была использована для поражения высокопоставленного военного лидера сирийской группировки «Хуррас ад-Дин», связанной с *«Аль-Каидой». Удар по движущемуся автомобилю не вызвал сильного взрыва или пожара, что свидетельствует о применении «ракеты-ниндзя».
Ракета AGM-114R9X используется в течение последних восьми лет и считается эффективным инструментом для целевого уничтожения в паре с беспилотниками MQ-9 Reaper. Несмотря на то что ракета уже использовалась ранее, это первое официальное подтверждение существования и применения боеприпаса.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.