Пентагон выбрал подрядчика для испытаний гиперзвукового оружия

Контракт будет поддерживать программу MACH-TB, которая направлена на ускорение разработки вооружений, способных двигаться со скоростью более 5 Махов.

Kratos вместе с другими подрядчиками, включая Leidos, Rocket Lab и Stratolaunch, будет использовать коммерческую инфраструктуру и поставщиков услуг по запуску для увеличения частоты гиперзвуковых лётных испытаний. Компания также будет выполнять услуги по проектированию, интеграции и испытаниям систем гиперзвукового оружия.

«Программа MACH-TB фокусируется на увеличении мощности и частоты лётных и наземных испытаний систем гиперзвукового оружия. Это очередной этап в развитии программы MACH-TB и важный шаг в использовании передовых гиперзвуковых возможностей», — отмечает источник.