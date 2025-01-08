Пентагон выбрал подрядчика для испытаний гиперзвукового оружия

Опубликовано 08 января 2025, 04:301 мин.
Пентагон выбрал подрядчика для испытаний гиперзвукового оружияЭто крупная оборонная компания Kratos
Американская оборонная компания Kratos Defense & Security Solutions заключила контракт с Министерством обороны США стоимостью $1,45 млрд на разработку и испытания гиперзвукового оружия. Как сообщает портал SpaceNews, этот контракт является одним из наиболее значимых инвестиций Пентагона в развитие военных гиперзвуковых технологий.
© AFRL and Leidos
Контракт будет поддерживать программу MACH-TB, которая направлена на ускорение разработки вооружений, способных двигаться со скоростью более 5 Махов.
Kratos вместе с другими подрядчиками, включая Leidos, Rocket Lab и Stratolaunch, будет использовать коммерческую инфраструктуру и поставщиков услуг по запуску для увеличения частоты гиперзвуковых лётных испытаний. Компания также будет выполнять услуги по проектированию, интеграции и испытаниям систем гиперзвукового оружия.
«Программа MACH-TB фокусируется на увеличении мощности и частоты лётных и наземных испытаний систем гиперзвукового оружия. Это очередной этап в развитии программы MACH-TB и важный шаг в использовании передовых гиперзвуковых возможностей», — отмечает источник.