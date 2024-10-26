Пентагон заказал оценку включения гражданских спутников в сеть военного назначения

Это нужно Пентагону для перманентного получения изображения местности в высоком разрешении вне зависимости от погодных условий. Как сообщает портал SpaceNews, это позволит военным отслеживать перемещения на поле боя, а также быстро и объективно оценивать обстановку в режиме реального времени.

Изучение интеграции Umbra связано с техническими ограничениями. Для включения гражданских спутников в сеть Пентагона такие аппараты должны быть оснащены оптическими каналами связи, совместимыми со стандартами Пентагона.

«Если исследование окажется успешным, спутники Umbra смогут передавать данные непосредственно на военные наземные станции, где они будут обрабатываться и анализироваться наряду с другими источниками разведданных», — сказано в материале SpaceNews.