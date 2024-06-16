Пентагон заключил контракт с ведущими космическими компаниями на пять лет

Компании будут сотрудничать с Пентагоном и конкурировать друг с другом в рамках программы космической стратегии безопасности National Security Space Launch (NSSL). Названные участники проекта должны выполнять заказы Минобороны США в период с 2025 по 2029 финансовый год.

В этот период они должны выполнить по 30 пусков ракет в интересах ведомства.