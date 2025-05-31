Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2025, 20:15
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Пентагон заплатит $1 млрд за ракетную программу «Быстрый глобальный удар»

Контракт не имеет окончательных условий
Согласно опубликованному на сайте Минобороны США контракту, военная компания Lockheed Martin Space получила от Пентагона заказ стоимостью более $1 млрд на разработку ракетной программы «Быстрый глобальный удар».
Пентагон заплатит $1 млрд за ракетную программу «Быстрый глобальный удар»
© US Department of Defense Brand Guide / Wikimedia Commons

Соглашение с подрядчиком включает такие виды деятельности, как управление программой, инженерные разработки, системная интеграция и закупка материалов для производства ракет и пусковых платформ. К тому же в структуру контракта входят финансовые схемы «затраты и вознаграждение», предусматривающие возмещение затрат и возможные дополнительные фиксированные или стимулирующие вознаграждения, основанные на фактических результатах работы подрядчика.

Контракт действует в формате письма без окончательной стоимости, что позволяет начать работы до утверждения всех условий. Работы будут проводиться в различных городах США, а их завершение ожидается к 31 августа 2028 года.

На реализацию первой фазы проекта из бюджета армии США на 2024 и 2025 финансовые годы будет выделено $140 млн на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Источник:Минобороны США
Автор:Андрей Кадуков
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