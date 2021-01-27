Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса для выпуска растительной еды и напитков

Ожидается, что свежее объединение позволит Beyond Meat создавать новые и более качественные продукты за счёт производственного и маркетингового опыта PepsiCo, пишет CNBC. В свою очередь старожила продуктового рынка Pepsi таким образом увеличит размер инвестиций в сфере продуктов на растительной основе.

Отметим, что в последнее время производитель популярных напитков и снэков вливает много сил в уменьшение количества сахара в своих продуктах. Так, только в России за последние несколько лет появилось огромное число вкусов Pepsi с нулевым содержанием сахара.