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Перчатки назвали опасностью, а не защитой от COVID-19
При этом также рассказали, какой способ профилактики заметно эффективнее перчаток
Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал о необходимости ношения защитных перчаток в период пандемии. По его словам, данное изделие является больше опасностью, чем защитой от COVID-19 в случае, если речь идет о большинстве людей.
По словам эксперта, это связано с тем, что люди банально не знают, как правильно пользоваться перчатками. Поэтому куда более простым и эффективным способом защититься от коронавируса, специалист назвал регулярное мытье рук и их обработка антисептиком.
Если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают. Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. Это создает дополнительные риски инфицирования.