Переболевшие COVID-19 не эффективны как доноры для лечения других больных

Переболевшие COVID-19 не эффективны как доноры для лечения других больныхК тому же переливание крови может быть опасным
Как отмечает источник со ссылкой на отчёт исследования, переливание плазмы крови используется, как правило, для лечения пациентов, болеющих коронавирусом в тяжёлой форме. Как выяснилось в ходе исследования, переливание не только бесполезно в подавляющем большинстве случаев, но может нести угрозу здоровью из-за возможных аллергических реакций и осложнений. По заявлениям учёных, состояние исследуемых не менялось при переливании, т.е. антитела, содержащиеся в крови переболевших пациентов, ничем не помогали болеющим. Но кроме этого, во многих случаях происходило ухудшение состояния.
Учёные объясняют это тем, что в одном случае концентрации в донорской крови антител, адекватно реагирующих на коронавирус, было недостаточно; в другом – они отвлекали «родные» антитела болеющего – иммунитет начинал бороться с ними и «пропускал» ковид.
В результате исследования учёные пришли к выводу, что у переливания плазмы донорской крови нет никаких преимуществ перед другими методами лечения коронавируса. А скорее есть потенциальный вред, из-за которого эксперты не готовы рекомендовать этот метод. При этом специалисты заявили, что все полученные результаты исследований буду перепроверяться.