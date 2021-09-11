Переболевшие COVID-19 не эффективны как доноры для лечения других больных

Как отмечает источник со ссылкой на отчёт исследования, переливание плазмы крови используется, как правило, для лечения пациентов, болеющих коронавирусом в тяжёлой форме. Как выяснилось в ходе исследования, переливание не только бесполезно в подавляющем большинстве случаев, но может нести угрозу здоровью из-за возможных аллергических реакций и осложнений. По заявлениям учёных, состояние исследуемых не менялось при переливании, т.е. антитела, содержащиеся в крови переболевших пациентов, ничем не помогали болеющим. Но кроме этого, во многих случаях происходило ухудшение состояния.

Учёные объясняют это тем, что в одном случае концентрации в донорской крови антител, адекватно реагирующих на коронавирус, было недостаточно; в другом – они отвлекали «родные» антитела болеющего – иммунитет начинал бороться с ними и «пропускал» ковид.

В результате исследования учёные пришли к выводу, что у переливания плазмы донорской крови нет никаких преимуществ перед другими методами лечения коронавируса. А скорее есть потенциальный вред, из-за которого эксперты не готовы рекомендовать этот метод. При этом специалисты заявили, что все полученные результаты исследований буду перепроверяться.