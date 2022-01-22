Переболевшие «Омикроном» оказались плохо защищены от других штаммов

По словам Исаева, об этом свидетельствуют последние исследования, согласно которым у людей, переболевших «Омикроном», не формируется иммунитет к другим штаммам коронавируса, в частности, к «Дельте». Но если человек переболел дельта-штаммом, у него формируется небольшая защита к «Омикрону».

«К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесённого "Омикрона" плохо работает на защиту от других штаммов», — отметил эксперт.

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