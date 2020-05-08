Переболевшим коронавирусом москвичам предложили помогать тем, кто лечится от инфекции на дому

”Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек”, — рассказала чиновница.

Что касательно донорства, то в первую очередь полезной может оказаться плазма тех, кто переболел новой инфекцией. Так, врачи, например, отмечают, что те пациенты с коронавирусом, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку.