Переброска польских ЗРК к границе с Белоруссией попала на видео

Вероятнее всего, техника движется в сторону границы с Белоруссией. На видео показаны тягачи, перевозящие ракетные комплексы «Оса» и «Куб», предположительно, входящие в состав 8-го полка ПВО 12-й механизированной дивизии польских Вооружённых сил.

Какие-либо причины происходящего на видео не раскрываются.