Переброска польских ЗРК к границе с Белоруссией попала на видео

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Переброска польских ЗРК к границе с Белоруссией попала на видеоКоторое сняли местные жители
Telegram-канал BELTA опубликовал видео, на котором зафиксировано передвижение польской военной техники. Запись сделана жителями города Непорент, который находится в 100 км от границы с Белоруссией.
Вероятнее всего, техника движется в сторону границы с Белоруссией. На видео показаны тягачи, перевозящие ракетные комплексы «Оса» и «Куб», предположительно, входящие в состав 8-го полка ПВО 12-й механизированной дивизии польских Вооружённых сил.
Какие-либо причины происходящего на видео не раскрываются.
Источник: BELTA