Перечислены банки, которые будут тестировать цифровой рубль

Итак, в список банков, которых ЦБ выбрал для тестирования цифрового рубля вошли: ВТБ, Сбербанк, «Банк Дом.РФ»,«Альфа-банк» «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» «Ак Барс», «СКБ-банк», «Росбанк», «Банк Союз» и «ТКБ банк». Ожидается, что прототип цифрового рубля появится уже в декабре, тестировать его, в свою очередь, начнут в январе следующего года.

“Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков, чтобы они успели настроить для пилотирования свои системы и процессы с технической и технологической точки зрения.”, — поделилась первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.