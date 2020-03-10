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Перечислены болезни, которые можно заметить по коже
Некоторые болезни могут проявляться не только внутренними изменениями
По словам представителя ассоциации дерматологов Германии Йенса Тесманна, некоторые заболевания способны проявляться не только внутренними изменениями, но и внешними. Так, специалистом были перечислены болезни, которые можно заметить по коже.
Красные пятна на голенях, к примеру, могут свидетельствовать о наличии воспаления нёбных миндалин, а также таких кишечных заболеваний, как болезнь Крона и язвенный колит. По словам специалиста, данное проявление обусловлено стрептококковой инфекцией. Кроме того, чрезмерно выраженные сосудистые сеточки могут быть связаны с заболеваниями печени, в частности, с циррозом, жировой болезнью или же гепатитом.
Также специалист предупредил, что желтизна кожи и глазных яблок может говорить о наличии заболеваний печени. Это, в свою очередь, обусловлено увеличением уровня желчного пигмента билирубина. О проблемах с регуляцией кровеносных сосудов в руке могут говорить красные пятна, которые образовываются на больших пальцах и ладонях.