Перечислены болезни, которые можно заметить по коже

Красные пятна на голенях, к примеру, могут свидетельствовать о наличии воспаления нёбных миндалин, а также таких кишечных заболеваний, как болезнь Крона и язвенный колит. По словам специалиста, данное проявление обусловлено стрептококковой инфекцией. Кроме того, чрезмерно выраженные сосудистые сеточки могут быть связаны с заболеваниями печени, в частности, с циррозом, жировой болезнью или же гепатитом.

Также специалист предупредил, что желтизна кожи и глазных яблок может говорить о наличии заболеваний печени. Это, в свою очередь, обусловлено увеличением уровня желчного пигмента билирубина. О проблемах с регуляцией кровеносных сосудов в руке могут говорить красные пятна, которые образовываются на больших пальцах и ладонях.