Перечислены болезни, которые можно заподозрить по глазам

Так, по ее словам, заподозрить развивающуюся инфекцию можно, если возникает чувство жжения в глазах, а также фиксируется покраснение. Помимо прочего, отечность век или зуд в глазах возникают вследствие аллергической реакции. Обратить внимание стоит и на пожелтение белков глаз, поскольку это может свидетельствовать о проблемах с печенью.

”Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина”, — предупредила врач.

Золотая кайма может появиться вокруг радужки при болезни Вильсона-Коновалова, в то время как красные пятна могут говорить о разрыве мелких капилляров, давлении, а также намекать на инсульт. При возникновении темных пятен и изменении цвета зрачка стоит проконсультироваться с онкологом.